ЕР приняла законодательные меры в условиях СВО

В рамках реализации плана принят целый ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку экономики в складывающихся условиях. Прежде всего, ранее действовавшие во время ковидных ограничений льготы по упрощенной системе налогообложения продлены сразу на три года для 44 видов деятельности — от промышленности и АПК до креативного сектора и соцпредпринимательства.