ЕР приняла законодательные меры в условиях СВО

Многие проекты готовили при участии депутатов партии ЕР, рассказал глава фракции «Единой России» на брифинге.
Такая информация стала доступной после завершения весенней сессии правительства нашей страны, сообщает ER.RU.
Известно, что 588 законопроектов были отправлены на рассмотрение в Госдуму, из них 292 на сессии утвердили. Васильев рассказал, что из утвержденных законов 49% были предложены депутатами ЕР. Также стало известно, что 44% законопроектов разрабатывали при непосредственном участии членов партии ЕР.
Депутаты «Единой России» предложили думе ряд мер по экономической поддержке наших сограждан. Законопроекты «Единой России», поддерживающие многодетных родителей, а также средний и малый бизнес, приняли на весенней сессии почти единогласно.
Ранее планируемого срока девятнадцать российских областей погасили кредитные долги. Таким образом правительство стабилизировало экономическую ситуацию в регионах.
Александр Жуков, первый вице-спикер Госдумы, рассказал о том, как вместе с другими сотрудниками госаппарата «Единая Россия» осуществила защиту граждан нашей страны, оказав им экономическую поддержку на законодательном уровне и введя комплекс антисанкционных мер.
Жуков рассказал, что можно будет в случае необходимости гибко и быстро осуществлять перераспределение бюджетных средств. Сейчас объемы перенаправленных средств равны 3 трлн руб., из этой суммы 164 млрд руб. уйдет на ремонтно-дорожные работы, 73 млрд руб. отправятся в регионы для компенсации повышения цен на строительные материалы.
Правительство также ускорит расчетные действия по государственным контрактам в сфере строительства. Сейчас объем этих затрат составляет 2 трлн руб. По уверению сотрудников фракции партии ЕР, каждый строительный объект контролируется одним из депутатов.
Активная поддержка семей с детьми также входит в планы «Единой России», планируются и нововведения в сфере образования — учебные заведения на уровне законодательства будут получать поддержку от государства. Депутаты проконтролируют проект капитального ремонта школ — из бюджета на эти работы потратят 67 млрд руб.
Стремительное реформирование законодательства затронет и здравоохранение. Уже принят закон, касающийся детей с инвалидностью. Теперь такие ребята бесплатно смогут находиться на госпитализации вместе с родителями, если не смогут сами осуществлять уход за собой.
Кроме прочего, были приняты законы, повышающие эффективность работы военных ведомств.
Фракция ЕР будет оптимизировать и законодательство Донецких республик, чтобы быстрее вернуть регион к мирной жизни. Инновации коснутся образования и сферы экономики. Также политики поддержат местное здравоохранение. Кроме того, помощь окажут частным предпринимателям региона.
Владимир Васильев сообщил, что и в период осенней сессии в Государственной думе не остановится работа над новыми программами поддержки соотечественников и стабилизации экономической ситуации.
«Прошедшая сессия в Законодательном собрании была плодотворной для областного правительства и фракции партии «Единая Россия». Омский регион активно реализует положения 121-го Указа Президента России от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Утвержден региональный план действий по обеспечению социально-экономической стабильности.
В рамках реализации плана принят целый ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку экономики в складывающихся условиях. Прежде всего, ранее действовавшие во время ковидных ограничений льготы по упрощенной системе налогообложения продлены сразу на три года для 44 видов деятельности — от промышленности и АПК до креативного сектора и соцпредпринимательства.
Для поддержки торговых центров принят закон о снижении на 0,5% ставки по налогу на имущество для объектов, по которым налог рассчитывается на основании кадастровой стоимости.
В целях ускорения бюджетных инвестиций и поддержки строительного сектора утверждён отдельный закон об увеличении размеров авансовых платежей при заключении государственных контрактов в 2022 году», — рассказал руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артёмов.