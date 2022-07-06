Эксперты выступили против попыток бизнеса отложить реформу РОП

Как сообщает kp.ru со ссылкой на мнение, озвученное экспертами, такая инициатива экодиссидентов связана с возможностью подрыва РОП и всей системы переработки отходов в России.
По мнению Рашида Исмаилова, который возглавляет Российское экологическое общество, можно лишь жалеть о том, что экодиссидентство уже исповедуют в своей работе многие российские компании и культивируют такой подход: все, что направлено на развитие экологии в стране и повышение качества жизни населения, должно откладываться на потом. Из-за чего существует расхождение с ними в ценностных ориентирах.
Инициатива ассоциаций направлена против РОП из-за того, что они не желают уплачивать экосбор, который поможет создать предприятия, работающие с отходами. Хотя за границей компании, которые входят в эти ассоциации, давно уплачивают экосбор, как то предусматривает законодательство этих стран. Это касается, например, таких известных фирм, как Mars, PepsiCo, Nestle, Heineken и др. Еще они против того, чтобы обязанность по уплате экосбора была установлена для тех, кто занимается производством самой упаковки, а не товара. Мало того, если судить по результатам исследования и зарубежному опыту, введение экосбора никак не сказывается на финансовых показателях самих производителей.
По информации, озвученной возглавляющим лабораторию по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС и экспертную группу Wasteconsulting Содномом Будатаровым, ни одна страна Европы, ни Беларусь, ни Казахстан не говорят о том, что произошел скачок цен и начались банкротства производителей упаковки именно по той причине, что РОП перенесли с тех, кто производит товар, на тех, кто выпускает упаковку. Хотя этого опасались, но на практике это не подтвердилось.
Напомним, что в 2019 году в РФ стартовала реформа РОП, а в конце декабря 2020-го состоялось утверждение концепции совершенствования механизма РОП, после чего должны вырасти нормативы утилизации и объемы экосбора.
В мае был обнародован разработанный сотрудниками аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко законопроект, который направлен на совершенствование РОП и предусматривает полную ответственность за утилизацию всей упаковки тех, кто занимается ее производством. А те производители товаров в упаковке от такой ответственности будут освобождены.
По мнению, озвученному гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, за счет данных поправок проще станет администрировать работу производителей, так как как снизится количество участников РОП. Одновременно новая концепция РОП оставляет достаточно времени, чтобы можно было успеть адаптироваться к новым условиям. Буцаев считает 2025 год комфортным сроком. К тому же предлагаемые новшества разработаны с учетом нынешней экономической ситуации.