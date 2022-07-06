Эксперты выступили против попыток бизнеса отложить реформу РОП

Инициатива ассоциаций направлена против РОП из-за того, что они не желают уплачивать экосбор, который поможет создать предприятия, работающие с отходами. Хотя за границей компании, которые входят в эти ассоциации, давно уплачивают экосбор, как то предусматривает законодательство этих стран. Это касается, например, таких известных фирм, как Mars, PepsiCo, Nestle, Heineken и др. Еще они против того, чтобы обязанность по уплате экосбора была установлена для тех, кто занимается производством самой упаковки, а не товара. Мало того, если судить по результатам исследования и зарубежному опыту, введение экосбора никак не сказывается на финансовых показателях самих производителей.