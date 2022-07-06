Экс-начальника омского УМВД Быкова начали допрашивать с четвертой попытки

Прошлые три заседания не состоялись по состоянию здоровья Быкова: в конце июня ему стало плохо, и для его вызвали «скорую». Через несколько дней заседание не состоялось, потому что Быкова не привезли из СИЗО. Накануне, 5 июля, Быкова все же доставили в суд, но ему снова потребовалась помощь медиков.