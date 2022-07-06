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Экс-начальника омского УМВД Быкова начали допрашивать с четвертой попытки

Экс-начальника омского УМВД Быкова начали допрашивать с четвертой попытки

Сегодня, 11:27
Фото: Город55
Несколько дней подряд бывший силовик жаловался на здоровье.

Бывшего начальника УМВД России по городу Омску с четвертой попытки начали допрашивать в суде. Заседание началось сегодня, 6 июля, в Кировском районном суде. Пока экс-полицейский выглядит достаточно бодро и весело. Если вчера он противился нахождению за суде прессы, то сегодня не стал выступать против СМИ.

Прошлые три заседания не состоялись по состоянию здоровья Быкова: в конце июня ему стало плохо, и для его вызвали «скорую». Через несколько дней заседание не состоялось, потому что Быкова не привезли из СИЗО. Накануне, 5 июля, Быкова все же доставили в суд, но ему снова потребовалась помощь медиков. 

О содержании допроса Город55 будет сообщать из зала суда.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Евгений Быков#Полиция#Взятка#Суд
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