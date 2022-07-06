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Джо Байден требует снижения цен на бензин

Сегодня, 11:20
В своем Twitter президент США потребовал безотлагательно установить для продажи бензина цену, аналогичную той, что установлена на автозаправках. Свой призыв Байден объяснил тем, что страна находится в “ …глобальной опасности”.

Рост цен на топливо начался в Соединенных Штатах в феврале этого года – стоимость галлона составляла более 5$. Известно, что на момент вступления Джо Байдена в должность, топливо стоило 2,39$. Вашингтон пытался сдержать цены на бензин, но, так как цены на нефть росли, эти попытки не привели к успеху.

Ранее президент США обращался к своим соотечественникам – топливным магнатам с просьбой об увеличении производства на фоне роста стоимости энергоносителей, сообщает infox.ru.

Кроме того, президентом делались попытки приостановить рост цен с помощью отмены топливного налога. По мнению Джо Байдена, этот шаг помог бы поддержать население страны в условиях инфляции.

После начала российской спецоперации президент США заявлял, что она и является причиной инфляции и роста цен. Однако, эксперты в области экономики опровергли это заявление. Были предоставлены данные, что процесс был запущен задолго до этих событий.

#Ольга Земскова
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