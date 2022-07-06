Джо Байден требует снижения цен на бензин

Рост цен на топливо начался в Соединенных Штатах в феврале этого года – стоимость галлона составляла более 5$. Известно, что на момент вступления Джо Байдена в должность, топливо стоило 2,39$. Вашингтон пытался сдержать цены на бензин, но, так как цены на нефть росли, эти попытки не привели к успеху.