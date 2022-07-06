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Допрос экс-начальника УМВД, жуткая гибель омича в Грузии и рейс в Пермь. Омск за день

Допрос экс-начальника УМВД, жуткая гибель омича в Грузии и рейс в Пермь. Омск за день

Сегодня, 00:48
Фото: 1MI
Среда в Омске - версия Города55.

Новость № 1. Экс-начальника омского УМВД Быкова смогли допросить только с четвертой попытки. Предыдущие три раза бывший силовик жаловался на проблемы со здоровьем. Его дважды увозили из зала суда на скорой помощи. В итоге сегодня подсудимый наконец смог высказать свою точку зрения относительно его обвинения в крупной взятке. 

Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»
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Новость № 2. Байкер из Омска погиб во время схода оползня в Грузии. Турист в составе группы путешественников ехал по горной дороге в средневековую крепость Шатили когда на них обрушилась мощная волна грязевого потока. 

Байкер из Омска погиб во время схода оползня в Грузии
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Новость № 3. В августе авиакомпания Nordwind запускает прямой рейс из Омска в Пермь. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Уже открыта продажа билетов.  Перелет из Омска в одну сторону обойдется в 2 315 рублей. 

География полетов растет. В августе появится авиарейс из Омска в Пермь
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#Любовь Фёдорова#Омская область#Омск#Новости
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