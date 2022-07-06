Допрос экс-начальника УМВД, жуткая гибель омича в Грузии и рейс в Пермь. Омск за день

Новость № 1. Экс-начальника омского УМВД Быкова смогли допросить только с четвертой попытки. Предыдущие три раза бывший силовик жаловался на проблемы со здоровьем. Его дважды увозили из зала суда на скорой помощи. В итоге сегодня подсудимый наконец смог высказать свою точку зрения относительно его обвинения в крупной взятке.
Новость № 2. Байкер из Омска погиб во время схода оползня в Грузии. Турист в составе группы путешественников ехал по горной дороге в средневековую крепость Шатили когда на них обрушилась мощная волна грязевого потока.
Новость № 3. В августе авиакомпания Nordwind запускает прямой рейс из Омска в Пермь. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Уже открыта продажа билетов. Перелет из Омска в одну сторону обойдется в 2 315 рублей.