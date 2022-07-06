Допрос экс-начальника УМВД, жуткая гибель омича в Грузии и рейс в Пермь. Омск за день

Новость № 1. Экс-начальника омского УМВД Быкова смогли допросить только с четвертой попытки. Предыдущие три раза бывший силовик жаловался на проблемы со здоровьем. Его дважды увозили из зала суда на скорой помощи. В итоге сегодня подсудимый наконец смог высказать свою точку зрения относительно его обвинения в крупной взятке.