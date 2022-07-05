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Запад доставил на Украину уже более 28 тысяч тонн военных грузов

Запад доставил на Украину уже более 28 тысяч тонн военных грузов

Вчера, 20:37
Фото: piqsels.com
Западные страны поставили Украине в общей сложности уже свыше двадцати восьми тысяч тонн военных грузов. Об этом в ходе тематического селекторного совещания сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что основной целью этих поставок является затягивание конфликта на Украине и оказание поддержки украинским военным, пишет pravda.ru.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что массовые поставки вооружения с Запада не позволят украинской армии одержать верх над ВС РФ. Он отметил, что уже совсем скоро Соединенные Штаты переправят Киеву три десятка реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, но даже такое внушительное количество военной техники, по его мнению, не поможет ВСУ в значительной степени переломить ход российской спецоперации.

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