Запад доставил на Украину уже более 28 тысяч тонн военных грузов

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что массовые поставки вооружения с Запада не позволят украинской армии одержать верх над ВС РФ. Он отметил, что уже совсем скоро Соединенные Штаты переправят Киеву три десятка реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, но даже такое внушительное количество военной техники, по его мнению, не поможет ВСУ в значительной степени переломить ход российской спецоперации.