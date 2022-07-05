За несколько дней до смерти Шатунов жаловался на усталость

В последнее время у Шатунова продолжались судебные тяжбы с экс-продюсером Андреем Разиным. Певец отстаивал право на исполнение хитов группы "Ласковый май", пишет Pravda.Ru.
Шатунов признался журналистам в том, что мечтает об отдыхе в кругу родных и близких. Он жаловался, что очень устал. Исполнитель знаменитого хита "Белые розы" за последние два месяца до смерти дал 16 концертов в разных городах России.
"Обожаю сидеть дома, никуда не ехать, ничего не делать", — сказал певец.
Юрий Шатунов умер 22 июня. Ему было 48 лет. Артист почувствовал недомогание на встрече с друзьями за городом. Они оперативно доставили его в районную больницу, а оттуда – в Домодедово. Однако, медики оказались бессильными. Певец перенес обширный инфаркт.