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За несколько дней до смерти Шатунов жаловался на усталость

Сегодня, 14:03
Солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов в последнем интервью, записанном за несколько дней до смерти, говорил об отсутствии у него желания что-либо делать.

В последнее время у Шатунова продолжались судебные тяжбы с экс-продюсером Андреем Разиным. Певец отстаивал право на исполнение хитов группы "Ласковый май", пишет Pravda.Ru.

Шатунов признался журналистам в том, что мечтает об отдыхе в кругу родных и близких. Он жаловался, что очень устал. Исполнитель знаменитого хита "Белые розы" за последние два месяца до смерти дал 16 концертов в разных городах России.

"Обожаю сидеть дома, никуда не ехать, ничего не делать", — сказал певец.

Юрий Шатунов умер 22 июня. Ему было 48 лет. Артист почувствовал недомогание на встрече с друзьями за городом. Они оперативно доставили его в районную больницу, а оттуда – в Домодедово. Однако, медики оказались бессильными. Певец перенес обширный инфаркт.

 

#Светлана Павлова
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