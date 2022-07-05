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В Тюмени объявлено о продаже участков возе объездной дороги за 58 миллионов рублей

Сегодня, 13:57
В Тюмени объявлено о продаже земельных участков, которые отдаются под комплексное развитие территории.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на появление соответствующего лота на Дом.РФ, продаются земли общей площадью 17,6 гектара. Прием заявок заканчивается 25 июля.

Начальную цену на право заключить договор КРТ называют в объявлении в 58,12 миллиона рублей.

Ряд земельных участков, выставляемых на продажу, находится между Плехановской улицей и Окружной дорогой. Рядом находится микрорайон Плеханово с развитой транспортной инфраструктурой для автомобилистов и пассажиров. Проектом, предусматривающим комплексное развитие территории, предусматривается благоустройство и озеленение окружающего пространства. Так же там должны появиться объекты социальной и инженерной инфраструктуры и так называемые «дворы без машин». Инвестору, выигравшему лот, нужно будет закончить строительство за пять лет.

 

#Светлана Павлова
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