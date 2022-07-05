В Тюмени объявлено о продаже участков возе объездной дороги за 58 миллионов рублей

Ряд земельных участков, выставляемых на продажу, находится между Плехановской улицей и Окружной дорогой. Рядом находится микрорайон Плеханово с развитой транспортной инфраструктурой для автомобилистов и пассажиров. Проектом, предусматривающим комплексное развитие территории, предусматривается благоустройство и озеленение окружающего пространства. Так же там должны появиться объекты социальной и инженерной инфраструктуры и так называемые «дворы без машин». Инвестору, выигравшему лот, нужно будет закончить строительство за пять лет.