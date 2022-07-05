Город55
ГлавноеВсе новости
В Турции отдыхающие отогнали похожую на акулу рыбу шваброй

В Турции отдыхающие отогнали похожую на акулу рыбу шваброй

Вчера, 16:50
Фото: pxhere.com
Кадры противодействия рыбе попали в соцсети.

В Мармарисе туристы заметили в море рыбу, похожую на акулу, и один из отдыхающих решил отогнать ее от берега при помощи швабры, пишет 360tv.ru со ссылкой на издание ABC Gazetesi. Очевидцы запечатлели процесс на видео и разместили запись в социальных сетях.

Рыба, напоминавшая акулу, была замечена возле общественного пляжа на турецком курорте Мармарис. Сначала отдыхающие, купавшиеся в море, не обратили внимания на плавник, торчавший из воды. Затем один из туристов заметил плавник и начал кричать, что на пляже акула. Затем мужчина, вооружившись шваброй, подплыл к рыбе и начать стучать по воде. Таким образом, у него получилось прогнать незваную гостью.

В комментариях к видеозаписи, появившейся в сети, пользователи обсуждают, кто именно посетил турецкий пляж. Некоторые из комментаторов считают, что речь идет о средиземноморском саргане, у которого есть большой плавник, и из-за которого его часто путают с акулой. Другие комментаторы уверены, что на пляже была замечена именно акула. Что касается местных властей, то позднее они подтвердили — на пляже заметили все-таки саргана. Специалисты подчеркивают, что сарган — совершенно безобидный морской обитатель.

Подпишитесь
Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда
Бывший полицейский плохо себя чувствует.
Вчера, 16:36
В Омске хотят убрать с дорог 25 маршрутов ради оптимизации сети
Вчера, 11:21
Победивший Тетянникова на праймериз в Омске кандидат не пойдет на выборы
Вчера, 21:28
В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»
Вчера, 11:35
Важно. В Омской области с 1 июля выросла плата за вывоз мусора
РЭК Омской области утвердила новые тарифы.
Вчера, 12:51
Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA
Вчера, 10:09