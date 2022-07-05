В Турции отдыхающие отогнали похожую на акулу рыбу шваброй

В комментариях к видеозаписи, появившейся в сети, пользователи обсуждают, кто именно посетил турецкий пляж. Некоторые из комментаторов считают, что речь идет о средиземноморском саргане, у которого есть большой плавник, и из-за которого его часто путают с акулой. Другие комментаторы уверены, что на пляже была замечена именно акула. Что касается местных властей, то позднее они подтвердили — на пляже заметили все-таки саргана. Специалисты подчеркивают, что сарган — совершенно безобидный морской обитатель.