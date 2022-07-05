В Таганроге на жилой дом упал беспилотник: здание разрушено полностью

ЧП произошло по адресу: Новый переулок, дом 15, пишут корреспонденты Pravda.Ru. Охваченный огнем жилой дом сняли на видео очевидцы инцидента. По их словам, из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпрыгнула женщина.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее выступил с заявлением о том, что на территории приграничного района ликвидировали беспилотный летательный аппарат ВСУ. По его словам, беспилотник пытался атаковать населенный пункт Случаевск, который находится в Погарском районе.