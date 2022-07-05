В Таганроге на жилой дом упал беспилотник: здание разрушено полностью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее выступил с заявлением о том, что на территории приграничного района ликвидировали беспилотный летательный аппарат ВСУ. По его словам, беспилотник пытался атаковать населенный пункт Случаевск, который находится в Погарском районе.