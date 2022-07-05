В сибирских регионах картофель стал дороже на 15,3 процента, чем год назад

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на органы статистики, в РФ с среднем картофель стоит сейчас 66,8 рубля с ростом в 41,5 процента к прошлому году.
Если же брать сибирские регионы, он самый дорогой в Красноярском крае и Иркутской области, где картофель сегодня стоит 69,6 рубля и 68,5 рубля соответственно. А дешевле всего его можно купить в Кемеровской области за 47,5 рубля за килограмм.
В Тыве, которая опережает всех по показателю роста цен на картофель, он подорожал за год на 35,9 процента. Зато в Республике Алтай он даже подешевел на 3,6 процента.
Еще 10 лет назад килограмм картофеля стоил в среднем в регионах Сибири всего 15,1 рубля, а в среднем по РФ – 17,2 рубля.