В сибирских регионах картофель стал дороже на 15,3 процента, чем год назад

Если же брать сибирские регионы, он самый дорогой в Красноярском крае и Иркутской области, где картофель сегодня стоит 69,6 рубля и 68,5 рубля соответственно. А дешевле всего его можно купить в Кемеровской области за 47,5 рубля за килограмм.