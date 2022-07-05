В Санкт-Петербурге проведут довыборы в 17 муниципалитетов

Кандидаты могут выдвигаться в период с 5 июля по 24 июля 2022 года. Корреспонденты fedpress.ru пишут об этом со ссылкой на «ЗакС.ру».
Депутатов намерены выбирать в следующих муниципалитетах: № 7 (Василеостровский район), Сосновское, Светлановское, № 15, Шувалово-Озерки (Выборгский район), Прометей (Калининский район), Дачное (Кировский район), Большая Охта и Ржевка (Красногвардейский район), Южно-Приморский (Красносельский район), Невская застава, Невский округ, Ивановский, Оккервиль (Невский район), Пушкин, Зеленогорск и Ломоносов.
Следует отметить, что информация о проведении довыборов в Петербурге оказалась неожиданной для членов всех политических партий. Однако, они уже заявили о намерении принять участие в предстоящих выборах. Фамилии кандидатов будут названы в ближайшие несколько дней.
Выборы состоятся в Единый день голосования – 11 сентября 2022 года.