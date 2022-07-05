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В пяти областях Италии из-за засухи объявлен режим ЧС

В пяти областях Италии из-за засухи объявлен режим ЧС

Вчера, 16:52
Фото: pxhere.com
Засушливая погода стала причиной объявления чрезвычайной ситуации в нескольких итальянских областях

Власти Италии официально утвердили введение режима ЧС в пяти регионах страны, которые наиболее серьезно пострадали от засухи. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на заявление, которое сделал Совет министров Италии по результатам заседания.

Как отмечается в сообщении, по предложению президента Италии Марио Драги Совет министров объявил о режиме чрезвычайного положения, который будет действовать до 31 декабря этого года. Введение режима связано с дефицитом воды, который возник на территориях автономных провинций и областей.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в северных регионах Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-Романья, Пьемонт, Ломбардия, Венето. Благодаря этому положению местные власти смогут вести оперативную борьбу с засухой, использовать новые инструменты в обход стандартных законодательных процедур. Также руководство страны получит возможности для направления в регионы дополнительных средств в качестве помощи.

В регионы, где введено чрезвычайное положение, правительство Италии направляет 36,5 млн евро. Самая крупная сумма выделяется в качестве помощи Эмилии-Романьи – 10,9 млн евро.

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