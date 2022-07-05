В первый класс в Омске пойдут больше 16 тыс детей

С 1 апреля по 30 июня в Омске подали заявления на поступление в первый класс больше 16 тыс школьников. Их распределят по 147 школам города, где сформируют 590 первых классов.
В департаменте образования мэрии Омска уточнили, что при зачислении в школу соблюдается порядок очередности. Сначала в первый класс зачислили детей из льготных категорий, затем — детей с преимуществом. После этого в первые классы зачислили детей, прописанных на закрепленной за школой территории.
Сегодня, 5 июля, омские школы опубликовали списки первоклассников, зачисленных в первоочередном порядке. Некоторых детей не смогли включить в списки по разным причинам. Так, в школе № 30, где в прошлом году было открыто 13 первых классов, в этом году из-за нехватки учебных кабинетов удалось сформировать только 9.
Для родителей будущих школьников провели встречу с директором департамента образования мэрии Ольгой Онищенко, директором средней общеобразовательной школы № 30 Натальей Козловой и представителями 15, 16 и 29 общеобразовательных школ, в которые предлагается зачислить детей, не попавших в школу № 30.
«Департамент образования знает о нехватке мест для первоклассников в школе № 30. Родителям предложили близлежащие альтернативные варианты школ для зачисления детей в первый класс, также прорабатываем вопрос с транспортом», — добавила директор департамента образования мэрии Омска Ольга Онищенко.
С завтрашнего дня, 6 июля, в Омске начнется прием документов от родителей первоклассников, не прикрепленных к определенной школе. Прием детей будет длиться до тех пор, пока все места не будут заняты, но не дольше 5 сентября.
В мэрии добавили, что в первый класс принимаются дети, которым к 1 сентября 2022 года исполнится 6.5 лет при отсутствии показаний по состоянию здоровья. Прием детей младше установленного возраста осуществляется с разрешения департамента образования администрации города.
Дети, которым к моменту обучения будет уже восемь лет, принимаются в школу на основании документов, подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При отсутствии таковых зачисление осуществляется также с разрешения депобразования Омска.