В Омской области с 1 июля выросла плата за вывоз мусора

Помимо Омска, льготные тарифы установлены для 32 муниципальных районов. Во второй половине года для населения Омска, проживающего в благоустроенных многоквартирных и жилых домах, тариф составляет 905.05 руб/куб. м, а для населения, проживающего в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах — 999.09 руб./куб. м.