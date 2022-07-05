Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской области с 1 июля выросла плата за вывоз мусора

В Омской области с 1 июля выросла плата за вывоз мусора

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI

С 1 июля в Омской области изменилась плата за вывоз мусора

РЭК Омской области утвердила новые тарифы.

Региональная энергетическая комиссия 30 июня утвердила льготные тарифы, в том числе и на вывоз мусора в разный районах Омской области. Такие тарифы ниже экономически обоснованных, и разницу между ними ресурсоснабжающие организации могут компенсировать из регионального бюджета.

Помимо Омска, льготные тарифы установлены для 32 муниципальных районов. Во второй половине года для населения Омска, проживающего в благоустроенных многоквартирных и жилых домах, тариф составляет 905.05 руб/куб. м, а для населения, проживающего в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах — 999.09 руб./куб. м.

Для населения районов области льготные тарифы колеблются от 754.98 до 801.89 руб/куб. м для благоустроенных многоквартирных и жилых домов и от 826.47 до 999.09 руб./куб. м для неблагоустроенных домов.

Отметим, что на основании тарифов рассчитывается и плата за вывоз мусора. Как сообщили в пресс-службе регоператора «Магнит», с 1 июля жильцы благоустроенных домов в Омске будут платить 110.42 рубля вместо 102.62 рубля с человека, а жильцы неблагоустроенных домов будут платить 122 рубля вместо 113.28 рубля.

Жители районов также будут платить по обновленным квитанциям. Отмечается, что в Большереченском, Кормиловском, Москаленском и Шербакульском районах стоимость вывоза ТКО снизится. Обновленные квитанции омичи получат в августе. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Мусор#Вывоз мусора
Подпишитесь
Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда
Бывший полицейский плохо себя чувствует.
Сегодня, 16:36
В Омске хотят убрать с дорог 25 маршрутов ради оптимизации сети
Сегодня, 11:21
В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»
Сегодня, 11:35
Песок с глистами. Роспотребнадзор нашел нарушения на омских плажях
Купаться в Иртыше тоже не стоит, вода плохая.
Сегодня, 13:09
Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA
Сегодня, 10:09