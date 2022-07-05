В Омской области с 1 июля выросла плата за вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия 30 июня утвердила льготные тарифы, в том числе и на вывоз мусора в разный районах Омской области. Такие тарифы ниже экономически обоснованных, и разницу между ними ресурсоснабжающие организации могут компенсировать из регионального бюджета.
Помимо Омска, льготные тарифы установлены для 32 муниципальных районов. Во второй половине года для населения Омска, проживающего в благоустроенных многоквартирных и жилых домах, тариф составляет 905.05 руб/куб. м, а для населения, проживающего в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах — 999.09 руб./куб. м.
Для населения районов области льготные тарифы колеблются от 754.98 до 801.89 руб/куб. м для благоустроенных многоквартирных и жилых домов и от 826.47 до 999.09 руб./куб. м для неблагоустроенных домов.
Отметим, что на основании тарифов рассчитывается и плата за вывоз мусора. Как сообщили в пресс-службе регоператора «Магнит», с 1 июля жильцы благоустроенных домов в Омске будут платить 110.42 рубля вместо 102.62 рубля с человека, а жильцы неблагоустроенных домов будут платить 122 рубля вместо 113.28 рубля.
Жители районов также будут платить по обновленным квитанциям. Отмечается, что в Большереченском, Кормиловском, Москаленском и Шербакульском районах стоимость вывоза ТКО снизится. Обновленные квитанции омичи получат в августе.