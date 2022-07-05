В Омске поймали мужчину, который украл смартфон у 10-летнего мальчика

1 июля в полицию обратилась мама 10-летнего мальчика, которая рассказала, что ее сын оставил свой смартфон в супермаркете на улице Котельникова. Когда пропажу обнаружили, телефон уже кто-то отключил. Сумма ущерба составила 12 тыс рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефон забрал один из посетителей торгового комплекса. Его объявили в розыск.
Вскоре полицейские задержали похожего мужчину на проспекте Карла Маркса. 32-летний мужчина оказался действительно причастен к краже. Он прихватил с собой телефон и сдал его в ломбард за 2 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело. Телефон сейчас пытаются вернуть владельцу.