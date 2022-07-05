Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске поймали мужчину, который украл смартфон у 10-летнего мальчика

В Омске поймали мужчину, который украл смартфон у 10-летнего мальчика

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI

Полицейские задержали омича, укравшего мобильный у ребенка

Ребенок оставил телефон в супермаркете, там его и нашел подозреваемый.

1 июля в полицию обратилась мама 10-летнего мальчика, которая рассказала, что ее сын оставил свой смартфон в супермаркете на улице Котельникова. Когда пропажу обнаружили, телефон уже кто-то отключил. Сумма ущерба составила 12 тыс рублей. 

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что телефон забрал один из посетителей торгового комплекса. Его объявили в розыск.

Вскоре полицейские задержали похожего мужчину на проспекте Карла Маркса. 32-летний мужчина оказался действительно причастен к краже. Он прихватил с собой телефон и сдал его в ломбард за 2 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело. Телефон сейчас пытаются вернуть владельцу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Полиция#Кража#Телефон#Ребенок
Подпишитесь
Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда
Бывший полицейский плохо себя чувствует.
Сегодня, 16:36
В Омске хотят убрать с дорог 25 маршрутов ради оптимизации сети
Сегодня, 11:21
Важно. В Омской области с 1 июля выросла плата за вывоз мусора
РЭК Омской области утвердила новые тарифы.
Сегодня, 12:51
В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»
Сегодня, 11:35
Песок с глистами. Роспотребнадзор нашел нарушения на омских плажях
Купаться в Иртыше тоже не стоит, вода плохая.
Сегодня, 13:09
Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA
Сегодня, 10:09