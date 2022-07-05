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В Омске хотят убрать с дорог 25 маршрутов ради оптимизации сети

В Омске хотят убрать с дорог 25 маршрутов ради оптимизации сети

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI

В Омске сократят 25 автобусных маршрутов

Власти планируют сократить количество маршрутов со 125 до 100.

Сегодня, 5 июля, директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказал в эфире телепередачи «Вести Подробности» о введении новой маршрутной сети. По его словам, ее основой станут 16 магистральных маршрутов с автобусами и троллейбусами большого класса, которые будут ходить каждые 5-10 минут. Для закупки таких автобусов используют федеральные средства.

При этом общее количество маршрутов сократят со 125 до 100. Для этого уберут дублирующие маршруты. Сейчас в центре города работают 516 автобусов малого класса. Их собираются заменить на 122 автобуса среднего и большого класса. 

При этом произойдет сокращение маршрутов, где работают маршрутки. Их число уменьшится с 36 до 7. Планируется, что маршрутки будут ездить только на периферии и только косвенно соприкасаться с маршрутами, где ездят муниципальные маршруты.

#Вероника Жукова#Город#Касается каждого#Новости#Омск#Транспорт
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