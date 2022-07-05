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В ИКЕЕ сообщили о проблемах с онлайн-распродажей остатков товара

В ИКЕЕ сообщили о проблемах с онлайн-распродажей остатков товара

Вчера, 16:04
Сайт магазина обвалился в первые же часы продаж.

На сайте магазина ИКЕИ появилось объявление о приостановке онлайн-продаж товаров, которые должны были начаться сегодня, 5 июля. В компании признали, что сайт был не готов к такому наплыву покупателей.

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится на сайте шведского магазина.

Сообщение о проблемах с оформлением заказов появилось спустя 12 часов после официального начала онлайн-распродажи. В течение первых часов пользователи столкнулись с невозможностью авторизоваться на сайте магазина, затем обнаружили пропажу товаров в списках избранного. Добавить товары в корзину, оплатить и оформить доставку по-прежнему нельзя.

Когда именно онлайн-продажи возобновятся, не сообщается. 

#Общество#Омск#Новости#Икеа#Магазин#Мебель#Ольга Акамова
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