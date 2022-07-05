В ИКЕЕ сообщили о проблемах с онлайн-распродажей остатков товара

Сообщение о проблемах с оформлением заказов появилось спустя 12 часов после официального начала онлайн-распродажи. В течение первых часов пользователи столкнулись с невозможностью авторизоваться на сайте магазина, затем обнаружили пропажу товаров в списках избранного. Добавить товары в корзину, оплатить и оформить доставку по-прежнему нельзя.