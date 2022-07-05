В Амурской области у реки пропал ребенок

В Амурской области, в селе Новокиевский Увал Мазановского района пропал 11-летний ребенок. Его рюкзак найден на берегу реки Зея, пишет 360tv.ru со ссылкой на областную прокуратуру.
Известно, что пропавший ребенок проживает со своими родителями в селе Новокиевский Увал. Днем в понедельник мальчик ушел из дома и к настоящему моменту не вернулся. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили принадлежащий ребенку рюкзак с вещами на берегу протоки реки Зея. Силами местных спасателей проводится поисковая операция на воде в селе, где проживает ребенок, а также в соседнем населенном пункте.
В прокуратуре сообщили о начале доследственной проверки, в ходе которой будет изучено исполнение законов о безопасности на воде и о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.