В Амурской области у реки пропал ребенок

Известно, что пропавший ребенок проживает со своими родителями в селе Новокиевский Увал. Днем в понедельник мальчик ушел из дома и к настоящему моменту не вернулся. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили принадлежащий ребенку рюкзак с вещами на берегу протоки реки Зея. Силами местных спасателей проводится поисковая операция на воде в селе, где проживает ребенок, а также в соседнем населенном пункте.