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У попавшего под поезд омича нашли послание на трех листах

У попавшего под поезд омича нашли послание на трех листах

Вчера, 18:06
Фото: 1MI
Все обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи СК на транспорте.

Городу55 стали известны подробности гибели 46-летнего мужчины, тело которого денем 4 июля нашли на железнодорожных путях на перегоне «Омск - Московка» недалеко от остановочного пункта 2016 километр. 

«Погибший был зарегистрирован в одном из домов на улице 6-й Станционной. Официально погибший нигде не работал и не имел проблем с законом. В ходе осмотра тела была найдена записка на трех листах», – сообщил Городу55 источник в экстренных службах. 

Напомним, как ранее сообщал Город55, машинист грузового состава увидел человека на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм, как сообщили в Омском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК РФ, погиб на месте. 

#Василий Попов#Происшествия#Город#Новости#Эксклюзивы#Омск#Криминал#Железная дорога#Смерть
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