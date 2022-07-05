У попавшего под поезд омича нашли послание на трех листах

Городу55 стали известны подробности гибели 46-летнего мужчины, тело которого денем 4 июля нашли на железнодорожных путях на перегоне «Омск - Московка» недалеко от остановочного пункта 2016 километр.
«Погибший был зарегистрирован в одном из домов на улице 6-й Станционной. Официально погибший нигде не работал и не имел проблем с законом. В ходе осмотра тела была найдена записка на трех листах», – сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, как ранее сообщал Город55, машинист грузового состава увидел человека на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм, как сообщили в Омском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК РФ, погиб на месте.