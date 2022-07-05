У попавшего под поезд омича нашли послание на трех листах

Напомним, как ранее сообщал Город55, машинист грузового состава увидел человека на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм, как сообщили в Омском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК РФ, погиб на месте.