Товарооборот России и Казахстана достиг рекордных 25 миллиардов долларов

Из заявления руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова следует, что наша страна нацелена на выстраивание новых коридоров логистики, которым предстоит перетянуть на себя значительные объемы глобального грузопотока. У страны-транзитера будут дополнительные стимулы для дальнейшего развития, подчеркнул министр торговли России.