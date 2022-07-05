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Товарооборот России и Казахстана достиг рекордных 25 миллиардов долларов

Вчера, 17:27
Сотрудничеству Российской Федерации с Казахстаном исполнится осенью текущего года уже 30 лет. По случаю этой юбилейной даты республика выступила государством-партнером международного форума «Иннопром».

В ходе дискуссии на тему «Промышленный диалог Россия – Казахстан» стороны поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества, сообщают корреспонденты fedpress.ru.

Из заявления руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова следует, что наша страна нацелена на выстраивание новых коридоров логистики, которым предстоит перетянуть на себя значительные объемы глобального грузопотока. У страны-транзитера будут дополнительные стимулы для дальнейшего развития, подчеркнул министр торговли России.

Мантуров выразил глубокую уверенность в том, что приоритеты РФ и Казахстана здесь полностью совпадают. Благодаря наработанной в течение нескольких десятилетий базе сотрудничества у государств есть целый ряд возможностей для дальнейшей совместной работы, резюмировал глава Минпромторга.

 

#Светлана Павлова
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