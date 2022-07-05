Смертельная поездка. В Омской области водитель «Волги» разбился и едва не убил друзей

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о смертельной аварии, которая случилась этим утром в селе Нижняя Омка Нижнеомского района. Известно, что 21-летний парень за рулем «ГАЗ-21» сел за руль пьяным и не справился с управлением. Водитель съехал в кювет, где затем врезался в дерево.