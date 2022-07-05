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Смертельная поездка. В Омской области водитель «Волги» разбился и едва не убил друзей

Смертельная поездка. В Омской области водитель «Волги» разбился и едва не убил друзей

Сегодня, 14:12
Фото: 55.мвд.рф

В Омской области в аварии с «Волгой» погиб человек и пострадали трое

Началась проверка.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о смертельной аварии, которая случилась этим утром в селе Нижняя Омка Нижнеомского района. Известно, что 21-летний парень за рулем «ГАЗ-21» сел за руль пьяным и не справился с управлением. Водитель съехал в кювет, где затем врезался в дерево.

В итоге его 27-летний пассажир погиб на месте, еще две пассажирки 22 и 19 лет попали в больницу вместе с водителем.

По факту аварии началась проверка, во время которой выяснятся все обстоятельства случившегося, добавили в полиции.

55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#ДТП#Авария#Пострадавшие#Смертельная авария
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