Сенатор Абрамов: Ответ России на японские санкции должен быть зеркальным

Замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов сообщил РИА Новости о том, что Россия должна дать зеркальный ответ на санкции Японии касаемо Токио и японских компаний, которые работают в РФ.

Он также сказал, что собственными санкциями Япония вредит себе. Об этом пишет RT. Ранее стало известно, что согласно новым санкциям японские власти ввели запрет на импорт российского золота и оказание на территории РФ многих финансовых услуг.