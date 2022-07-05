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Сенатор Абрамов: Ответ России на японские санкции должен быть зеркальным

Сегодня, 00:40
Замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов сообщил РИА Новости о том, что Россия должна дать зеркальный ответ на санкции Японии касаемо Токио и японских компаний, которые работают в РФ.

Он также сказал, что собственными санкциями Япония вредит себе. Об этом пишет RT.

Ранее стало известно, что согласно новым санкциям японские власти ввели запрет на импорт российского золота и оказание на территории РФ многих финансовых услуг. 

#Ольга Земскова
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