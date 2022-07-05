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Сайт IKEA «лег» сразу после старта финальной распродажи

Сайт IKEA «лег» сразу после старта финальной распродажи

Вчера, 20:27
Фото: pxhere.com
Интернет-ресурс шведской компании по продаже мебели и товаров для дома IKEA не выдержал наплыва россиян, желающих приобрести товары с большими скидками после объявления о начале распродажи перед уходом фирмы из России.

Приложение магазина также неработоспособно, пишет pravda.ru. 

Ранее генеральный директор сети Hoff Максим Гришаков заявил, что уход IKEA с российского рынка вызовет снижение конкуренции и ухудшение качества продукции.

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