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Россиянам рассказали, что делать в случае нехватки стажа для получения пенсии

Россиянам рассказали, что делать в случае нехватки стажа для получения пенсии

Вчера, 20:11
Фото: piqsels.com
Сегодня в России для получения пенсии по старости необходимо соблюсти ряд условий, не считая достижения пенсионного возраста. И те, кто в годы перестройки и после нее работали сами на себя или имели «серую» зарплату, сейчас имеют все причины для беспокойства по поводу размера будущей пенсии.

В настоящее время, впрочем, тоже есть отдельная категория граждан, которые не делают отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР) - это самозанятые. О том, что делать, если не хватает пенсионного стажа или баллов, необходимых для получения пенсионных выплат, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на агентство "Прайм".

Эксперт пояснила, что стаж при необходимости можно "докупить". По ее словам, до 2024 года в России действует переходный период, и для каждого года установлено своё количество необходимого трудового стажа и баллов. Так, в нынешнем году для выхода на пенсию необходимо иметь от тринадцати лет стажа и 23,4 пенсионных баллов, а с 2024 года потребуется не меньше пятнадцати лет стажа и 30 баллов.

Иванова-Швец отметила, по закону, половину стажа — 7,5 лет будущий пенсионер может "докупить": Для этого необходимо заключить договор с ПФР и заплатить за каждый недостающий год стажа 36669.60 руб. (на 2022 год). Это принесет дополнительных 1,076 балла. Или, как вариант, можно приобрести за отдельную плату только баллы - к примеру, 8,52 пенсионных балла обойдутся в 293356.80 руб., и плюс еще зачтется год стажа. Но при этом нужно учитывать, что независимо от суммы взноса в ПФР в течение одного года можно “докупить” лишь один год стажа. Так что накоплением необходимых лет стажа и баллов для оформления пенсии лучше озаботиться заранее. 

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