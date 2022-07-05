Россиянам рассказали, что делать в случае нехватки стажа для получения пенсии

Иванова-Швец отметила, по закону, половину стажа — 7,5 лет будущий пенсионер может "докупить": Для этого необходимо заключить договор с ПФР и заплатить за каждый недостающий год стажа 36669.60 руб. (на 2022 год). Это принесет дополнительных 1,076 балла. Или, как вариант, можно приобрести за отдельную плату только баллы - к примеру, 8,52 пенсионных балла обойдутся в 293356.80 руб., и плюс еще зачтется год стажа. Но при этом нужно учитывать, что независимо от суммы взноса в ПФР в течение одного года можно “докупить” лишь один год стажа. Так что накоплением необходимых лет стажа и баллов для оформления пенсии лучше озаботиться заранее.