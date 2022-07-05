Пять лет за комментарий. Опасные высказывания в соцсетях привели к омичу следователей

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» завели на 33-летнего пользователя социальных сетей. В сентябре 2020 года мужчина оставил комментарий, в котором оправдывал действия нацистов времен Великой Отечественной войны.
Известно, что омич придерживался идеологии фашизма, и свои мысли решил транслировать на неопределенную аудиторию через соцсети. Мужчину разыскали и задержали.
Суд избрал для омича меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дома у него провели обыск, чтобы найти доказательства его вины. Отмечается, что расследование еще не закончилось. Мужчине грозит до 5 лет колонии.