Город55
ГлавноеВсе новости
Пять лет за комментарий. Опасные высказывания в соцсетях привели к омичу следователей

Пять лет за комментарий. Опасные высказывания в соцсетях привели к омичу следователей

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI

Омичу грозит пять лет за оправдание нацизма во время Великой отечественной войны

Мужчина оставил комментарий в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» завели на 33-летнего пользователя социальных сетей. В сентябре 2020 года мужчина оставил комментарий, в котором оправдывал действия нацистов времен Великой Отечественной войны.

Известно, что омич придерживался идеологии фашизма, и свои мысли решил транслировать на неопределенную аудиторию через соцсети. Мужчину разыскали и задержали.

Суд избрал для омича меру пресечения в виде подписки о невыезде.  Дома у него провели обыск, чтобы найти доказательства его вины. Отмечается, что расследование еще не закончилось. Мужчине грозит до 5 лет колонии.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Нацизм#Оправдание нацизма#Уголовное дело#Срок#Соцсети#Комментарий
Подпишитесь
Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда
Бывший полицейский плохо себя чувствует.
Сегодня, 16:36
В Омске хотят убрать с дорог 25 маршрутов ради оптимизации сети
Сегодня, 11:21
Важно. В Омской области с 1 июля выросла плата за вывоз мусора
РЭК Омской области утвердила новые тарифы.
Сегодня, 12:51
В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»
Сегодня, 11:35
Песок с глистами. Роспотребнадзор нашел нарушения на омских плажях
Купаться в Иртыше тоже не стоит, вода плохая.
Сегодня, 13:09
Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA
Сегодня, 10:09