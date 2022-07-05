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Психолог поделилась мнением о том, должен ли ребенок учиться летом

Сегодня, 13:56
Хотя школы находятся на летних каникулах, но многим ученикам задали домашние задания. По мнению психолога и психоаналитика Ларисы Выжва, не надо заставлять ребенка делать их во время каникул.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова психолога, надо смотреть на реакцию ребенка на предложение позаниматься. Одним детям это интересно, а другие предпочитают отдохнуть от учебы и заняться в это время чем-то другим. Каждый воспринимает это по-разному.

Психолог считает, что лето хорошо подходит для того, чтобы поправить здоровье. Физическое, психическое и прочее состояние влияет на адаптацию к школе. Особенно, если речь идет о младших школьниках, которые не обладают такими психическими и физическими силами. Для занятий с ними нужна специальная работа. Лучше, пусть дети хорошо отдохнут.



#Светлана Павлова
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