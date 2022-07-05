Психолог поделилась мнением о том, должен ли ребенок учиться летом

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова психолога, надо смотреть на реакцию ребенка на предложение позаниматься. Одним детям это интересно, а другие предпочитают отдохнуть от учебы и заняться в это время чем-то другим. Каждый воспринимает это по-разному.
Психолог считает, что лето хорошо подходит для того, чтобы поправить здоровье. Физическое, психическое и прочее состояние влияет на адаптацию к школе. Особенно, если речь идет о младших школьниках, которые не обладают такими психическими и физическими силами. Для занятий с ними нужна специальная работа. Лучше, пусть дети хорошо отдохнут.