Погиб на месте. В Омске мужчина попал под поезд

Вчера, 4 июля, на 2711 км пикета третьего перегона «Омск – Московка» 45-летний мужчина попал под поезд. Машинист локомотива увидел человека на железнодорожных путях и подал предупреждающий сигнал. Хотя он использовал экстренное торможение, наезда на человека избежать не получилось.