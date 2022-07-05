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Погиб на месте. В Омске мужчина попал под поезд

Погиб на месте. В Омске мужчина попал под поезд

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI

В Омске локомотив насмерть сбил мужчину

Трагедия произошла на перегоне «Омск — Московка».

Вчера, 4 июля, на 2711 км пикета третьего перегона «Омск – Московка» 45-летний мужчина попал под поезд. Машинист локомотива увидел человека на железнодорожных путях и подал предупреждающий сигнал. Хотя он использовал экстренное торможение, наезда на человека избежать не получилось.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Омский следственным отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит проверку по факту происшествия. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Следственный комитет
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