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Песок с глистами. Роспотребнадзор нашел нарушения на омских пляжах

Песок с глистами. Роспотребнадзор нашел нарушения на омских пляжах

Вчера, 13:09
Фото: 1MI

Роспотребнадзор нашел возбудителей глистов на омских пляжах

Купаться в Иртыше тоже не стоит, вода плохая.

Омской Роспотребнадзор взял пробы воды и песка на пляжах «Кировский», «Центральный-1», «Центральный-2», «Первомайский» и «Советский». Специалисты отобрали 40 проб речной воды, 12 проб песка и пять проб из питьевых фонтанчиков. Результаты оказались неутешительными.

Так, вода не соответствовала норме по микробиологическим показателям на пляжах «Первомайский» и «Центральный-1». При этом на Советском пляже есть еще и риск заразиться паразитами: зафиксированы нарушения не только по микробиологическим, но и по паразитологическими по санитарно-химическим показателям.

Что касается песка, то на пляжах «Центральный-2», «Первомайский», «Кировский» нашли возбудителей глистных инфекций. Вода в питьевых фонтанчиках соответствует требованиям. Роспотребнадзор потребовал устранить нарушения, а также предложил продлить запрет купаться в Иртыше. Отметим, купание в реке запрещено уже много лет.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Касается каждого#Омск#Роспотребнадзор#Пляжи Омска
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