Песок с глистами. Роспотребнадзор нашел нарушения на омских пляжах

Так, вода не соответствовала норме по микробиологическим показателям на пляжах «Первомайский» и «Центральный-1». При этом на Советском пляже есть еще и риск заразиться паразитами: зафиксированы нарушения не только по микробиологическим, но и по паразитологическими по санитарно-химическим показателям.