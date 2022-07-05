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Опасные паукообразные искусали больше 4 тысяч омичей

Опасные паукообразные искусали больше 4 тысяч омичей

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI

В Омской области клещи покусали уже почти 1500 детей

Роспотребнадзор озвучил данные по укусам клещей.

По данным омского Роспотребнадзора на 4 июля, в регионе от укусов клещей пострадали 4 351 человек. Среди них находится 1 451 ребенок. Специалисты провели дератизацию на территории площадью 1 219.4 га. Что касается акарицидной обработки, то она охватила площадь в 2 137.5 га. С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили более 65 тыс человек.

В лабораториях продолжают исследовать клещей. Удалось провести анализ 99% опасных паукообразных, которых сняли с людей. Выяснилось, что из них вирусом клещевого энцефалита заражены 1.3%, боррелиями – 7.7%, возбудителями эрлихиоза – 0.8 %, анаплазмоза человека – 0.7 %. При этом исследование окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита составила 0.2%.

#Вероника Жукова#Общество#Касается каждого#Новости#Омская область#Роспотребнадзор#Клещи
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