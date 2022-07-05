Опасные паукообразные искусали больше 4 тысяч омичей

По данным омского Роспотребнадзора на 4 июля, в регионе от укусов клещей пострадали 4 351 человек. Среди них находится 1 451 ребенок. Специалисты провели дератизацию на территории площадью 1 219.4 га. Что касается акарицидной обработки, то она охватила площадь в 2 137.5 га. С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили более 65 тыс человек.
В лабораториях продолжают исследовать клещей. Удалось провести анализ 99% опасных паукообразных, которых сняли с людей. Выяснилось, что из них вирусом клещевого энцефалита заражены 1.3%, боррелиями – 7.7%, возбудителями эрлихиоза – 0.8 %, анаплазмоза человека – 0.7 %. При этом исследование окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита составила 0.2%.