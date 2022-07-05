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Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA

Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
Не получается добавить товар в корзину или создать заказ.

Сегодня, 5 июля, IKEA запустила открытую онлайн-распродажу для всех желающих. Планировалось, что товары будут продавать в течение нескольких недель, пока они есть в наличие.

Однако все пошло не по плану. По всей видимости, сайт IKEA не успели подготовить к наплыву посетителей. Омичи не могут сделать заказы. Как рассказали Городу55 горожане, они столкнулись с проблемами уже на этапе, когда отправляли товар в корзину.

Тем, кто все же смог это сделать, тоже не повезло. Они не смогли оформить покупку и оплатить ее.

#Вероника Жукова#Общество#Касается каждого#Новости#Омск#Икеа
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