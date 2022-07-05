Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA

Сегодня, 5 июля, IKEA запустила открытую онлайн-распродажу для всех желающих. Планировалось, что товары будут продавать в течение нескольких недель, пока они есть в наличие.
Однако все пошло не по плану. По всей видимости, сайт IKEA не успели подготовить к наплыву посетителей. Омичи не могут сделать заказы. Как рассказали Городу55 горожане, они столкнулись с проблемами уже на этапе, когда отправляли товар в корзину.
Тем, кто все же смог это сделать, тоже не повезло. Они не смогли оформить покупку и оплатить ее.