Наказали виновника. В Омске во время шторма на ребенка упали футбольные ворота

Прокуратура провела проверку после того, как 6 мая на соревнования по мини-футболу на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота. Инцидент произошел из-за штормового ветра.
Проверка показала, что в тот день соревнования устроила администрация Ленинского округа Омска. Когда мероприятие началось, штормовой ветер уже поднялся, что привело к серьезному ухудшению погодных условий. Однако организаторы не приостановили состязания.
Во время игры ворота упали на одного из детей, ребенка увезли в больницу с травмой головы. Главе окружной администрации внесли преставление, по его итогам привлекли к дисциплинарной ответственности человека, который занимался организацией спортивного мероприятия. Отметим, что СК ведет доследственную проверку по факту инцидента.