Наказали виновника. В Омске во время шторма на ребенка упали футбольные ворота

Во время игры ворота упали на одного из детей, ребенка увезли в больницу с травмой головы. Главе окружной администрации внесли преставление, по его итогам привлекли к дисциплинарной ответственности человека, который занимался организацией спортивного мероприятия. Отметим, что СК ведет доследственную проверку по факту инцидента.