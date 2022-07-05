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Наказали виновника. В Омске во время шторма на ребенка упали футбольные ворота

Наказали виновника. В Омске во время шторма на ребенка упали футбольные ворота

Сегодня, 09:43
Фото: 1MI

В Омске нашли виновников падения футбольных ворот на ребенка

Администрация Ленинского округа не отменила спортивные соревнования, что привело к травмированию ребенка.

Прокуратура провела проверку после того, как 6 мая на соревнования по мини-футболу на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота. Инцидент произошел из-за штормового ветра.

Проверка показала, что в тот день соревнования устроила администрация Ленинского округа Омска. Когда мероприятие началось, штормовой ветер уже поднялся, что привело к серьезному ухудшению погодных условий. Однако организаторы не приостановили состязания.

Во время игры ворота упали на одного из детей, ребенка увезли в больницу с травмой головы. Главе окружной администрации внесли преставление, по его итогам привлекли к дисциплинарной ответственности человека, который занимался организацией спортивного мероприятия. Отметим, что СК ведет доследственную проверку по факту инцидента.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Буря и пожары в Омске#Прокуратура Омской области#Ребенок
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