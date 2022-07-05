Минпромторг РФ планирует включить LEGO в параллельный импорт

Мантуров пояснил, что из отредактированного перечня удалили компании, которые остались на российском рынке и не прекращали поставок своей продукции в РФ. Недавно обновленный перечень передали в Минюст. Об этом, как сообщает RT со ссылкой на РИА Новости глава ведомства рассказал журналистам в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022».