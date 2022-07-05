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Минпромторг РФ планирует включить LEGO в параллельный импорт

Сегодня, 01:03
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство скорректировало перечень товаров для параллельного импорта. Список дополнили продукцией LEGO, а вот Duracell и Merries из него, напротив, исключили.

Мантуров пояснил, что из отредактированного перечня удалили компании, которые остались на российском рынке и не прекращали поставок своей продукции в РФ. Недавно обновленный перечень передали в Минюст. Об этом, как сообщает RT со ссылкой на РИА Новости глава ведомства рассказал журналистам в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

В перечень для параллельного импорта кроме LEGO, включили ряд наименований продукции брендов BMW и Siemens.

Продукция брендов Wilo, Duracell и Merries исключены из перечня - производители дали гарантии, что они будут поставлять свою продукцию на российский рынок.

О том, что компания Lego Group приостанавливает поставки своих товаров в РФ стало известно 9 марта текущего года.

#Ольга Земскова
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