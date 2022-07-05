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Курс евро составил более 59 рублей
Сегодня, 00:37
По данным торгов, на Мосбирже курс евро составил более 59 рублей впервые с 20 июня.
При этом курс доллара стал выше 58 рублей, сообщает
RT
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#Ольга Земскова
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