Хуже только в Москве. Омичи повально мигрируют в другие города и страны

Хуже по этому рейтингу ситуация только в Москве - из столицы выбыло 18 018 человек. Далее расположились Приморский край, Иркутская область, Алтайский край, Белгородская и Саратовская области. Прирост населения (+ 3785 человек) среди регионов Сибири отмечен только в Новосибирской области.