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Хуже только в Москве. Омичи повально мигрируют в другие города и страны

Хуже только в Москве. Омичи повально мигрируют в другие города и страны

Вчера, 21:04
Фото: 1MI

Омская область вошла в десятку лидеров по миграционной убыли населения

С января по апрель из региона уехали на 3 тысячи человек больше, чем приехали.

Омская область оказалась в десятке лидеров по миграционной убыли населения. По данным Росстата, наш регион по уровню миграции населения за первые 4 месяца этого года занял седьмое место.

Миграционная убыль (разница между количеством приехавших и уехавших людей) за этот период составила 3344 человека. 

Хуже по этому рейтингу ситуация только в Москве - из столицы выбыло  18 018 человек. Далее расположились Приморский край, Иркутская область, Алтайский край, Белгородская и Саратовская области. Прирост населения (+ 3785 человек) среди регионов Сибири отмечен только в Новосибирской области. 

Что касается переезда на ПМЖ за границу - лидером среди омичей стал Казахстан. Дальше следуют Узбекистан и Украина.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область
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