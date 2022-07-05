Хуже только в Москве. Омичи повально мигрируют в другие города и страны

Омская область оказалась в десятке лидеров по миграционной убыли населения. По данным Росстата, наш регион по уровню миграции населения за первые 4 месяца этого года занял седьмое место.
Миграционная убыль (разница между количеством приехавших и уехавших людей) за этот период составила 3344 человека.
Хуже по этому рейтингу ситуация только в Москве - из столицы выбыло 18 018 человек. Далее расположились Приморский край, Иркутская область, Алтайский край, Белгородская и Саратовская области. Прирост населения (+ 3785 человек) среди регионов Сибири отмечен только в Новосибирской области.
Что касается переезда на ПМЖ за границу - лидером среди омичей стал Казахстан. Дальше следуют Узбекистан и Украина.