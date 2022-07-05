Губернатор Калининграда Алиханов предложил подарить Дуде географическую карту

Президент Польши ранее заявил о том, что Балтика станет «внутренним морем» НАТО после ее расширения и расширения границы Военного альянса с Россией на 1,4 тысячи километров. Алиханов выступил с инициативой подарить Дуде географическую карту. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на РИА Новости.