Президент Польши ранее заявил о том, что Балтика станет «внутренним морем» НАТО после ее расширения и расширения границы Военного альянса с Россией на 1,4 тысячи километров. Алиханов выступил с инициативой подарить Дуде географическую карту. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на РИА Новости.
Балтийское море не является внутренним морем Североатлантического альянса, подчеркнул губернатор Калининградской области.
«Если только они нашу страну в свой блок уже не приняли. Хотя, может, я отстал, или Дуда что-то знает, чего я не знаю», — заявил Алиханов.
Президент Польши также узнает из географической карты о том, чья на самом деле Республика Крым, резюмировал глава Калининградской области.