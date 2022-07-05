Город в смартфоне. В Омске хотят создать информационную систему по опыту Калининграда

При помощи информационной системы любой житель, гость или инвестор в режиме реального времени может получить доступ к интересующей его информации - геолокации, кадастровым данным, реестру зеленых насаждений, данным об объектах благоустройства, спортивной, торговой инфраструктуры и многое другое.