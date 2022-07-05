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Город в смартфоне. В Омске хотят создать информационную систему по опыту Калининграда

Город в смартфоне. В Омске хотят создать информационную систему по опыту Калининграда

Вчера, 15:48

Мэр Омска Шелест предложил создать в Омске цифровую платформу по опыту Калининграда

По ней любой пользователь может получить интересующую информацию о городе.

Мэр Сергей Шелест предложил освоить в Омске опыт Калининграда по созданию цифровой платформы. 

При помощи информационной системы любой житель, гость или инвестор в режиме реального времени может получить доступ к интересующей его информации - геолокации,  кадастровым данным, реестру зеленых насаждений, данным об объектах благоустройства, спортивной, торговой инфраструктуры и многое другое.

"Нашему городу не хватает подобного продукта. Обменялись контактами с заместителем главы Калининграда, председателем комитета городского развития и цифровизации Игорем Николаевичем Шлыковым для дальнейших консультаций", - рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска.  

Напомним, что Сергей Шелест и делегация из Омска отправилась с рабочим визитом в Калининград. Завтра омичи будут знакомиться с системой организации городских пассажирских перевозок в западном областном центре России.

#Новости#Омск#Сергей шелест#Смартфон#Мобильное приложение#Любовь Фёдорова
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