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Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда

Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда

Вчера, 16:36
Фото: Город55
Бывший полицейский плохо себя чувствует.

Сразу после начала очередного заседания по делу Быков заявил о проблемах со здоровьем и попросил вызвать дня него скорую помощь. Врачи приехали на место, и после осмотра решили госпитализировать бывшего начальника омского УМВД.

Обвинение собирается ходатайствовать о переносе заседания по состоянию здоровья. Как передает корреспондент Города55, судья направит запрос в то учреждение, куда его госпитализировали сегодня, чтобы решить, может или нет Евгений Быков участвовать в процессе по состоянию здоровья.

Это уже второй раз, когда скорая увозит Быкова из зала суда. Накануне, 4 июля, рассмотрение дела не состоялось из-за того, что обвиняемого не привезли в СИЗО — также по состоянию здоровья. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Евгений Быков
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