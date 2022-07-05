Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда

Обвинение собирается ходатайствовать о переносе заседания по состоянию здоровья. Как передает корреспондент Города55, судья направит запрос в то учреждение, куда его госпитализировали сегодня, чтобы решить, может или нет Евгений Быков участвовать в процессе по состоянию здоровья.