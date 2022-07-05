Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда

Сразу после начала очередного заседания по делу Быков заявил о проблемах со здоровьем и попросил вызвать дня него скорую помощь. Врачи приехали на место, и после осмотра решили госпитализировать бывшего начальника омского УМВД.
Обвинение собирается ходатайствовать о переносе заседания по состоянию здоровья. Как передает корреспондент Города55, судья направит запрос в то учреждение, куда его госпитализировали сегодня, чтобы решить, может или нет Евгений Быков участвовать в процессе по состоянию здоровья.
Это уже второй раз, когда скорая увозит Быкова из зала суда. Накануне, 4 июля, рассмотрение дела не состоялось из-за того, что обвиняемого не привезли в СИЗО — также по состоянию здоровья.