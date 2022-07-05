С 5 июля начнется распродажа ИКЕА в Омске, но только в формате онлайн-доставки. Купить мебель в ИКЕА можно будет через сайт, сами гипермаркеты останутся недоступны для посещения. Шведская мебель будет продаваться несколько недель или месяцев — пока на складах не закончится весь товар.
Новые товары ИКЕА с большой наценкой или же вещи подешевле, но бывшие в употреблении, можно найти на сайтах объявлений. Также вещи шведского бренда распродаются на маркетплейсах, в том числе Wildberries. Цены заметно изменились. К примеру, столик, стоивший раньше около 500 рублей, продают за 4 тыс, набор баночек для специй — в 1.8 тыс рублей. Лучше поторопиться: после закрытия магазинов ИКЕА в России цены даже на подержанную мебель серьезно взлетят.
Несмотря на доступность товаров бренда на распродаже и маркетплейсах, не все готовы покупать вещи, не примерив и не изучив их в реальности. Многих заботит вопрос: где купить похожие товары.
Уже точно известно, что ИКЕА как минимум на ближайшие годы покинет российский рынок. На смену шведском концерну может прийти крупный мебельный магазин Hoff. Однако в Омске такого магазина нет.
Альтернатива ИКЕА и Hoff — крупный строительный гипермаркет Leroy Merlin. Ассортимент достаточно бюджетный, а некоторые позиции здесь очень похожи на мебель шведского бренда. Можно спокойно найти что-то в сканди-стиле и в текстиле.
В сети появился список товаров ИКЕА, который изготавливается в России, и его можно купить напрямую от производителя. Например, постельное белье YERRNA отшивает фабрика «Шуйские ситцы», полотенца — «Cleanelly».
Также в списке гигантов мебельного ритейла на российском рынке — компания «Аскона». Большинство знакомо с ней по рекламе матрасов, но в ассортименте производителя есть и кровати, и комоды, и гардеробы, и столики, и диваны, и текстиль. Есть версия, что кровати и матрасы для российской ИКЕИ изготавливала именно «Аскона». Тем более, что магазин этого бренда тоже находится в омской "Меге".
Другой вариант — магазин «Ангстрем». В Омске представлено сразу два магазина этого бренда, и в каждом из них можно найти мебель и текстиль в сканди-стиле. Цены значительно отличаются от ИКЕА, но в магазине также есть услуга проектирования и изготовления мебели под заказ.
Помимо крупных брендов, в Омске достаточно локальных мебельных магазинов: «Алеся», «Нелли», «Мечта», «Гнездо» и другие. В каждом можно найти что-то для себя, и ничуть не хуже ИКЕА. Цены при этом могут быть выше: серийное производство шведского бренда делает товары значительно дешевле, чем изготовление единичного экземпляра.
Где купить мебель ИКЕА после полного закрытия магазинов? Уже сейчас на маркетплейсах распродают брендовую мебель, посуду и даже знаменитых акул. Цены там отличаются в большую сторону, иногда стоимость товаров больше в несколько раз.
В целом пока есть возможность купить мебель ИКЕА в России, но совсем скоро ее не будет. Один из российских бизнесменов уже зарегистрировал бренд «Идея» — логотип очень напоминает шведский. Будет ли компания производить похожую мебель — другой вопрос.