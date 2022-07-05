Также в списке гигантов мебельного ритейла на российском рынке — компания «Аскона». Большинство знакомо с ней по рекламе матрасов, но в ассортименте производителя есть и кровати, и комоды, и гардеробы, и столики, и диваны, и текстиль. Есть версия, что кровати и матрасы для российской ИКЕИ изготавливала именно «Аскона». Тем более, что магазин этого бренда тоже находится в омской "Меге".