Эксперт Рыкалина дала советы по выращиванию грибов в домашних условиях

По словам Рыкалиной, можно приобрести просто мицелий или готовый набор. Вешенки отлично растут как в погребах, так и на балконах. Шампиньоны требуют, в свою очередь, температуру от 14 до 16 градусов с «плюсом», а также определенный уровень влажности. Корреспонденты fedpress.ru пишут об этом со ссылкой на «Вечернюю Москву».