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Эксперт Рыкалина дала советы по выращиванию грибов в домашних условиях

Вчера, 17:28
Ведущая дачных программ Марина Рыкалина рассказала об очень неприхотливых сортах грибов. В домашних условиях легче всего выращивать шампиньоны и вешенки, заявила эксперт.

По словам Рыкалиной, можно приобрести просто мицелий или готовый набор. Вешенки отлично растут как в погребах, так и на балконах. Шампиньоны требуют, в свою очередь, температуру от 14 до 16 градусов с «плюсом», а также определенный уровень влажности. Корреспонденты fedpress.ru пишут об этом со ссылкой на «Вечернюю Москву».

До сбора грибы должны быть выдержаны в течение двух-трех месяцев. При соблюдении всех требований и сохранении условий среды на протяжении такого же времени можно и снимать урожай, резюмировала Рыкалина. 

 

#Светлана Павлова
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