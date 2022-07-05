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Эксперт рассказала о возможности докупить трудовой стаж для пенсии

Вчера, 18:46
У россиян, не успевших набрать необходимый для начисления пенсии стаж, есть возможность купить недостающие годы и баллы.

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец считает, что покупка стажа будет особенно актуальна для жителей РФ, не трудоустроенных официально и для самозанятых, пишет iz.ru.

К 2024 году минимальный стаж, который нужен для выхода на пенсию, составит 15 лет, сейчас – 13. Кроме этого потребуется минимум 30 так называемых пенсионных баллов.

Законно будет докупить до 7,5 лет стажа – это половина от требуемого показателя. Сумма для покупки одного года и 1,076 балла – минимум 36 669,60 рубля в 2022 году, а для самозанятых –  34 445 рублей. 

 

#Светлана Павлова
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