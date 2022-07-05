Экс-начальнику омского УМВД Быкову во второй раз стало плохо в зале суда

Бывшего начальника УМВД России по Омской области Евгения Быкова в третий раз не могут допросить в суде. Как передает корреспондент Города55 из зала суда, экс-полицейский заявил о проблемах со здоровьем и попросил вызвать скорую помощь. Вдобавок к этому он потребовал удалить из зала суда прессу, так как на заседании могут цитировать документы о его здоровье.
Заседание пока решили не откладывать, судья объявил перерыв, чтобы медики могли оказать Быкову необходимую помощь. Обвинение и суд будут настаивать на том, что Быков действительно по состоянию здоровья не может на данном этапе участвовать в процессе.
Напомним, во время допроса в среду, 29 июня, Евгению Быкову стало плохо со здоровьем. Его госпитализировали из зала суда. Следующее заседание было назначено на 4 июля, но обвиняемого не привезли из СИЗО, видимо, тоже по состоянию здоровья.