Экс-начальнику омского УМВД Быкову во второй раз стало плохо в зале суда

Бывшего начальника УМВД России по Омской области Евгения Быкова в третий раз не могут допросить в суде. Как передает корреспондент Города55 из зала суда, экс-полицейский заявил о проблемах со здоровьем и попросил вызвать скорую помощь. Вдобавок к этому он потребовал удалить из зала суда прессу, так как на заседании могут цитировать документы о его здоровье.