Эффективность инвестпроектов «Омскэнерго» оценили эксперты совета при губернаторе

Инвестиционная программа «Омскэнерго» получила высокую оценку экспертов Межотраслевого совета при губернаторе Омской области.
На заседании подвели итоги исполнения в 2021 году инвестиционных программ 12 крупных омских ресурсоснабжающих предприятий. В том числе результаты реализации своих проектов на севере и юге региона представил омский филиал «Россети Сибирь».
По итогам прошлого года на развитие энергетики Омской области предприятие направило более 900 млн рублей. Благодаря этому реализованы масшабные проекты в двух районах.
Так, компания «Омскэнерго» провела реконструкцию ключевой для севера Омской области подстанции 110 кВ «Тара». На энергообъекте установили управляемый шунтирующий реактор для плавной регулировки мощности и стабилизации напряжения.
В рамках второго инвестпроекта модернизирована подстанция аналогичной мощности «Сосновская» в Таврическом районе. По словам заместителя генерального директора филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Сергея Моденова, в этом году объем финансирования инвестиционных программ останется на таком же уровне.
«Эта подстанция обеспечивает транзит электроэнергии в Одесский, Таврический и Азовский муниципальные районы. Её реконструкция позволила оптимизировать распределение потока мощностей по „Южному кольцу“ и в целом повысила надежность всей энергосистемы Сибири. Стоит отметить, что несмотря на рост цен на основные материалы и оборудование для нашей работы, рост инфляции и повышение тарифа лишь в рамках прогнозных значений, мы не намерены снижать объем инвестиций и ремонтов. И если в 2022 году инвестиционная программа компании составляет 637 миллионов рублей, то общий объем финансирования все равно — 948 миллионов».
По итогам заседания члены Межотраслевого совета рекомендовали РЭК учесть результаты исполнения инвестиционной программы «Омскэнерго» при корректировке тарифов на 2023 год.