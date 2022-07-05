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Эффективность инвестпроектов «Омскэнерго» оценили эксперты совета при губернаторе

Эффективность инвестпроектов «Омскэнерго» оценили эксперты совета при губернаторе

Сегодня, 09:03
Фото: "Омскэнерго"
В прошлом году предприятие вложило в развитие энергетики региона 900 млн рублей.

Инвестиционная программа «Омскэнерго» получила высокую оценку экспертов Межотраслевого совета при губернаторе Омской области.

На заседании подвели итоги исполнения в 2021 году инвестиционных программ 12 крупных омских ресурсоснабжающих предприятий. В том числе результаты реализации своих проектов на севере и юге региона представил омский филиал «Россети Сибирь».

По итогам прошлого года на развитие энергетики Омской области предприятие направило более 900 млн рублей. Благодаря этому реализованы масшабные проекты в двух районах.

Так, компания «Омскэнерго» провела реконструкцию ключевой для севера Омской области подстанции 110 кВ «Тара». На энергообъекте установили управляемый шунтирующий реактор для плавной регулировки мощности и стабилизации напряжения.

В рамках второго инвестпроекта модернизирована подстанция аналогичной мощности  «Сосновская» в Таврическом районе. По словам заместителя генерального директора филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Сергея Моденова, в этом году объем финансирования инвестиционных программ останется на таком же уровне.

«Эта подстанция обеспечивает транзит электроэнергии в Одесский, Таврический и Азовский муниципальные районы. Её реконструкция позволила оптимизировать распределение потока мощностей по „Южному кольцу“ и в целом повысила надежность всей энергосистемы Сибири. Стоит отметить, что несмотря на рост цен на основные материалы и оборудование для нашей работы, рост инфляции и повышение тарифа лишь в рамках прогнозных значений, мы не намерены снижать объем инвестиций и ремонтов. И если в 2022 году инвестиционная программа компании составляет 637 миллионов рублей, то общий объем финансирования все равно — 948 миллионов».

По итогам заседания члены Межотраслевого совета рекомендовали РЭК учесть результаты исполнения инвестиционной программы «Омскэнерго» при корректировке тарифов на 2023 год.

#Новости#Омск#Любовь Фёдорова
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