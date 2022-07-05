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Единоросы Березин и Астафьев доставили тонны макарон и сахара для жителей Донбасса

Единоросы Березин и Астафьев доставили тонны макарон и сахара для жителей Донбасса

Вчера, 17:29
Фото: "Единая Россия"
Пункты сбора гуманитарной помощи продолжают работать.

В Омске продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавшего населения Донбасса. Работу пунктов сбора организовало омское региональное отделение партии «Единая Россия». Омичи помогают продуктами питания, питьевой водой, строительными материалами, бытовой техникой, одеждой.

"Единая Россия"

Так, сегодня на склад в Советском округе директор по технологическому развитию АО «ОНИИП» Иван Березин и депутат Омского городского Совета, директор по коммуникациям АО «АК «ОмскАгрегат» Максим Астафьев привезли тонну макарон и сахара. 

«Помощь сражающемуся Донбассу - это по-настоящему народное дело. Искренне верим, что наша поддержка поможет ДНР и ЛНР», - рассказал Иван Березин.
Единая Россия

Депутат Омского городского Совета, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Максим Астафьев отметил, что помощь друг другу это характерная черта русских людей:

«Сегодня эта взаимопомощь и взаимовыручка проявляются как никогда. Вы сами прекрасно видите, что мы находимся на складе, который буквально весь заполнен разнообразными продуктами, предметами первой необходимости, стройматериалами. Омичи делают очень большое и благое дело, к которому я счел должным присоединиться».
Единая Россия

Кроме того, на прошлой неделе депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань и генеральный директор медиахолдинга «Слово» Павел Корольков доставили на пункт сбора продукты питания, средства личной гигиены, а 4 июля депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев привез три тонны цемента.

Единая Россия

Напомним, в Омске ежедневно с 10 до 18 часов работают шесть пунктов приема гуманитарной помощи:

  • в ТК «Триумф» по адресам: улица Березовского, 19 и бульвар Архитекторов, 22;
  • Komarova Plaza: улица Комарова, 13В;
  • ТЦ «Дачный»: улица 2-я Дачная, 1А;
  • ТК «Первомайский»: улица Заозерная, 11/1;
  • региональный центр по связям с общественностью: улица Красный Путь, 9.
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Максим Астафьев#Гуманитарная помощь#Благотворительность#Сахар#Продукты питания
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