Единоросы Березин и Астафьев доставили тонны макарон и сахара для жителей Донбасса

В Омске продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавшего населения Донбасса. Работу пунктов сбора организовало омское региональное отделение партии «Единая Россия». Омичи помогают продуктами питания, питьевой водой, строительными материалами, бытовой техникой, одеждой.
Так, сегодня на склад в Советском округе директор по технологическому развитию АО «ОНИИП» Иван Березин и депутат Омского городского Совета, директор по коммуникациям АО «АК «ОмскАгрегат» Максим Астафьев привезли тонну макарон и сахара.
«Помощь сражающемуся Донбассу - это по-настоящему народное дело. Искренне верим, что наша поддержка поможет ДНР и ЛНР», - рассказал Иван Березин.
Депутат Омского городского Совета, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Максим Астафьев отметил, что помощь друг другу это характерная черта русских людей:
«Сегодня эта взаимопомощь и взаимовыручка проявляются как никогда. Вы сами прекрасно видите, что мы находимся на складе, который буквально весь заполнен разнообразными продуктами, предметами первой необходимости, стройматериалами. Омичи делают очень большое и благое дело, к которому я счел должным присоединиться».
Кроме того, на прошлой неделе депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань и генеральный директор медиахолдинга «Слово» Павел Корольков доставили на пункт сбора продукты питания, средства личной гигиены, а 4 июля депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев привез три тонны цемента.
Напомним, в Омске ежедневно с 10 до 18 часов работают шесть пунктов приема гуманитарной помощи: