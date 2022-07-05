Единоросы Березин и Астафьев доставили тонны макарон и сахара для жителей Донбасса

Так, сегодня на склад в Советском округе директор по технологическому развитию АО «ОНИИП» Иван Березин и депутат Омского городского Совета, директор по коммуникациям АО «АК «ОмскАгрегат» Максим Астафьев привезли тонну макарон и сахара.