Долги растут. Жители Омской области отказываются платить за капремонт

О реализации программы капремонта в Омской области на пресс-конференции в МКР-Медиа рассказала исполнительный директор регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Омской области НП «ЖКХ Контроль» Мария Заздравных. Она сообщила, что регион отстает от среднего показателя по России по собираемости взносов, из-за чего некоторые работы не получается провести.
«При собираемости платежей в среднем по России около 90% в Омской области собираемость 79%. Почему собираемость такая низкая? Люди платят деньги, когда видят качество. Второй момент — работа с должниками. Региональный фонд капремонта оплачивает судебную пошлину за счет бюджета Омской области, и физически нельзя взыскать задолженность со всех должников. Плюс ко всему должники применяют срок исковой давности, и это тоже уменьшает собираемость», - объяснила Мария Заздравных во время пресс-конференции.
Встречаются случаи, когда омичи пользуются списанием долга по срокам исковой давности, когда капитальный ремонт дома уже сделан. В этой ситуации накопленный собственником долг распределяют по остальным жильцам.
Заздравных подчеркнула, что почти 80% фонда капремонта собирается в «общем котле». Это позволяет проводить работы постепенно. Только 8% жильцов используют спецсчета. Такой вид финансирования помогает более оперативно производить ремонт домов в отдельном порядке.
Всего же в Омской области в программу капремонта попадают 8 169 домов, из них порядка 68% домов приходится на город Омск (5 563 дома). Самый старый дом, включенный в программу, был построен в 1892 году, а самый маленький дом имеет площадь всего 109 кв. м. Мария Заздравных объяснила, что в этом доме уже проходил капремонт, и теперь жильцы оплачивают его. Другие омские дома, где располагается меньше пяти квартир, в эту программу не входят.