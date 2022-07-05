Долги растут. Жители Омской области отказываются платить за капремонт

Всего же в Омской области в программу капремонта попадают 8 169 домов, из них порядка 68% домов приходится на город Омск (5 563 дома). Самый старый дом, включенный в программу, был построен в 1892 году, а самый маленький дом имеет площадь всего 109 кв. м. Мария Заздравных объяснила, что в этом доме уже проходил капремонт, и теперь жильцы оплачивают его. Другие омские дома, где располагается меньше пяти квартир, в эту программу не входят.