Дети в опасности. В Омске после ремонта трубы никак не могут закопать яму

Сегодня, 5 июля, в паблике «Омск ВК» появилась жалоба от жителей дома № 63в на улице Энергетиков. Омичи возмутились действиями «Тепловой компании».
По словам горожан, 21 июня рабочие проводили аварийные работы, поэтому раскопали трубу. После многочисленных жалоб трубу заварили и воду дали. Однако яму во дворе так и не закопали.
«Во дворе играют дети, они залезают в яму, прыгаю через нее, бегают по трубам, в которых течет кипяток! Снова может случится порыв, и пострадают дети. На многочисленные звонки с просьбой доделать работы до конца, „Тепловая компания“ никак не реагирует», — возмутились жители.
В МП «Тепловая компания» прокомментировали эту ситуацию. В организации рассказали, что во время ремонтных работ возникла необходимость замены обратного трубопровода. Раскопанный участок огородили и выставили соответствующие знаки.
«В связи с большим объемом работ по возобновлению подачи ГВС и для исключения повторных затрат на восстановление благоустройства замена обратного трубопровода будет произведена в срок до 08 июля включительно с обратной засыпкой грунта», — рассказали в «Тепловой компании».