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Дети в опасности. В Омске после ремонта трубы никак не могут закопать яму

Дети в опасности. В Омске после ремонта трубы никак не могут закопать яму

Сегодня, 12:05
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на яму, которая осталась после ремонта трубы

Омичам не понравилось, что «Тепловая компания» не завершила ремонтные работы.

Сегодня, 5 июля, в паблике «Омск ВК» появилась жалоба от жителей дома № 63в на улице Энергетиков. Омичи возмутились действиями «Тепловой компании».

По словам горожан, 21 июня рабочие проводили аварийные работы, поэтому раскопали трубу. После многочисленных жалоб трубу заварили и воду дали. Однако яму во дворе так и не закопали.

«Во дворе играют дети, они залезают в яму, прыгаю через нее, бегают по трубам, в которых течет кипяток! Снова может случится порыв, и пострадают дети. На многочисленные звонки с просьбой доделать работы до конца, „Тепловая компания“ никак не реагирует», — возмутились жители.

В МП «Тепловая компания» прокомментировали эту ситуацию. В организации рассказали, что во время ремонтных работ возникла необходимость замены обратного трубопровода. Раскопанный участок огородили и выставили соответствующие знаки.

«В связи с большим объемом работ по возобновлению подачи ГВС и для исключения повторных затрат на восстановление благоустройства замена обратного трубопровода будет произведена в срок до 08 июля  включительно с обратной засыпкой грунта», — рассказали в «Тепловой компании».
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети
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