Арбузное кострище. В Омской области из-за сорняка уничтожили 20 тонн летнего десерта

В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали об уничтожении необычного груза. Специалистам пришлось сжечь 20 тонн арбузов, в которых нашли опасный сорняк.
Машина из Казахстана ехала в Омскую область через погранпункт «Черлакский». Во время осмотра груза в подстилочном материале нашелся сорняк — горчак ползучий розовый. Он опасен тем, что очень быстро распространяется, легко приживается в почве, а затем иссушает и истощает почву.
Из-за опасного сорняка всю партию арбузов пришлось уничтожить. 20 тонн арбузов отправили на полигон, где под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Омской области их сожгли.