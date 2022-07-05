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Арбузное кострище. В Омской области из-за сорняка уничтожили 20 тонн летнего десерта

Арбузное кострище. В Омской области из-за сорняка уничтожили 20 тонн летнего десерта

Вчера, 17:48
Фото: 1MI

В Омской области сожгли 20 тонн арбузов

В грузовом авто нашли сорняки.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали об уничтожении необычного груза. Специалистам пришлось сжечь 20 тонн арбузов, в которых нашли опасный сорняк.

Машина из Казахстана ехала в Омскую область через погранпункт «Черлакский». Во время осмотра груза в подстилочном материале нашелся сорняк — горчак ползучий розовый. Он опасен тем, что очень быстро распространяется, легко приживается в почве, а затем иссушает и истощает почву.

Из-за опасного сорняка всю партию арбузов пришлось уничтожить. 20 тонн арбузов отправили на полигон, где под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Омской области их сожгли.

www.rsn-omsk.ru
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Арбусы#Граница#Россельхознадхор#Уничтожение
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