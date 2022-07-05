Арбузное кострище. В Омской области из-за сорняка уничтожили 20 тонн летнего десерта

Машина из Казахстана ехала в Омскую область через погранпункт «Черлакский». Во время осмотра груза в подстилочном материале нашелся сорняк — горчак ползучий розовый. Он опасен тем, что очень быстро распространяется, легко приживается в почве, а затем иссушает и истощает почву.