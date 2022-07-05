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АО «Концерн «Уралвагонзавод» будет заниматься инновационным развитием ДНР и ЛНР

АО «Концерн «Уралвагонзавод» будет заниматься инновационным развитием ДНР и ЛНР

Вчера, 15:30
Фото: donbassweb
Сегодня, 5 июля, в Екатеринбурге на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» АО «Концерн «Уралвагонзавод» и ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) заключили соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу стороны заинтересованы в объединении усилий в области инновационного развития ДНР и ЛНР. Об этом пишет tagilcity.ru.

Как отмечается, стороны акцентировали важность расширения экономических, кооперационных и научно-технических связей предприятий ЮГМК и «Уралвагонзавода». Также в ближайшее время они намерены заняться развитием и модернизацией.

«Это соглашение — очень важный шаг по установлению долгосрочных партнерских и взаимовыгодных отношений между крупным, инновационным и системообразующим бизнесом России и высокоэффективной, энергично развивающейся индустрией Донбасса», — прокомментировал генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко.

В этом году представители семи металлургических предприятий Донбасса, находящихся под управлением ЮГМК, впервые принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром», презентуя свою продукцию на стенде.

В ЮГМК отметили, что продукция семи филиалов комплекса представлена «во всех существующих нишах металлургического рынка».

«Коксохимические мощности холдинга производят высококачественный кокс и традиционные побочные продукты коксования. Доменные цеха поставляют чугун, как для цехов стального передела холдинга, так и на внешний рынок. Конвертерное производство обеспечивает выпуск высококачественной стали различных марок. А прокатная группа цехов ЮГМК производит все виды проката, начиная от листового и сортового и заканчивая арматурой и проволокой», — рассказали представители ЮГМК.

Вместе с тем филиалы ЮГМК поставляют на массовый рынок флюсовый известняк, строительный щебень, а также ферросплавы различных марок.

Ожидается, что продукция предприятий ЮГМК будет применяться в ходе восстановления инфраструктуры Донбасса.

«В прошлом году мы начали восстанавливать металлургические предприятия Донбасса. Нами были погашены долги по заработной плате, а позже сама зарплата была системно повышена. Благодаря инвестициям мы воссоздали производственный цикл на наших заводах, наладили логистические цепочки. В нашей деятельности нами движет большая социальная ответственность: и перед десятками тысяч наших сотрудников, и перед республиками, которым необходима наша продукция», — рассказал Юрченко.

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