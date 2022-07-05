АО «Концерн «Уралвагонзавод» будет заниматься инновационным развитием ДНР и ЛНР

Согласно документу стороны заинтересованы в объединении усилий в области инновационного развития ДНР и ЛНР. Об этом пишет tagilcity.ru.
Как отмечается, стороны акцентировали важность расширения экономических, кооперационных и научно-технических связей предприятий ЮГМК и «Уралвагонзавода». Также в ближайшее время они намерены заняться развитием и модернизацией.
«Это соглашение — очень важный шаг по установлению долгосрочных партнерских и взаимовыгодных отношений между крупным, инновационным и системообразующим бизнесом России и высокоэффективной, энергично развивающейся индустрией Донбасса», — прокомментировал генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко.
В этом году представители семи металлургических предприятий Донбасса, находящихся под управлением ЮГМК, впервые принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром», презентуя свою продукцию на стенде.
В ЮГМК отметили, что продукция семи филиалов комплекса представлена «во всех существующих нишах металлургического рынка».
«Коксохимические мощности холдинга производят высококачественный кокс и традиционные побочные продукты коксования. Доменные цеха поставляют чугун, как для цехов стального передела холдинга, так и на внешний рынок. Конвертерное производство обеспечивает выпуск высококачественной стали различных марок. А прокатная группа цехов ЮГМК производит все виды проката, начиная от листового и сортового и заканчивая арматурой и проволокой», — рассказали представители ЮГМК.
Вместе с тем филиалы ЮГМК поставляют на массовый рынок флюсовый известняк, строительный щебень, а также ферросплавы различных марок.
Ожидается, что продукция предприятий ЮГМК будет применяться в ходе восстановления инфраструктуры Донбасса.
«В прошлом году мы начали восстанавливать металлургические предприятия Донбасса. Нами были погашены долги по заработной плате, а позже сама зарплата была системно повышена. Благодаря инвестициям мы воссоздали производственный цикл на наших заводах, наладили логистические цепочки. В нашей деятельности нами движет большая социальная ответственность: и перед десятками тысяч наших сотрудников, и перед республиками, которым необходима наша продукция», — рассказал Юрченко.