АО «Концерн «Уралвагонзавод» будет заниматься инновационным развитием ДНР и ЛНР

«В прошлом году мы начали восстанавливать металлургические предприятия Донбасса. Нами были погашены долги по заработной плате, а позже сама зарплата была системно повышена. Благодаря инвестициям мы воссоздали производственный цикл на наших заводах, наладили логистические цепочки. В нашей деятельности нами движет большая социальная ответственность: и перед десятками тысяч наших сотрудников, и перед республиками, которым необходима наша продукция», — рассказал Юрченко.