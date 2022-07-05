Адвокат Дудник: Ректору РАНХиГС Владимиру Мау новых обвинений не предъявляли

Как отмечается, в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения Мау своей вины не признал и заявил об абсурдности обвинений в свой адрес. Постановлением Тверского суда Москвы Владимир Мау был отправлен под домашний арест сроком до 7 августа, который он отбывает в своей московской квартире. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть опротестовано в апелляционной инстанции.