Город55
ГлавноеВсе новости

Адвокат Дудник: Ректору РАНХиГС Владимиру Мау новых обвинений не предъявляли

Вчера, 20:28
Как рассказал Алексей Дудник, адвокат ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимира Мау, новых обвинений его доверителю не предъявлялось.

По словам Алексея Дудника, обвинение, которое было оглашено в суде, все еще актуально. Об этом пишет newizv.ru.

Силовики задержали ректора Российской академии государственной службы и народного хозяйства Владимира Мау 30 июня.

Как отмечается, в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения Мау своей вины не признал и заявил об абсурдности обвинений в свой адрес. Постановлением Тверского суда Москвы Владимир Мау был отправлен под домашний арест сроком до 7 августа, который он отбывает в своей московской квартире. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть опротестовано в апелляционной инстанции. 

Из материалов дела следует, что показания на Мау дала Ракова, содержащаяся под стражей по уголовному делу о хищении. В ходе очной ставки между ними Мау отверг все обвинения. 

Согласно тексту обвинения Мау предъявлено обвинение не на сумму в 21 миллион рублей, как ранее сообщали все СМИ, а в “хищении денежных средств в особо крупном размере в сумме свыше 1 миллиона рублей”.

До этого обвинения в оформлении подложных трудовых договоров были предъявлены экс-замминистра просвещения Раковой и ректору Шанинки Зуеву. Следствие инкриминирует им фиктивное трудоустройство 12 человек, которые получили как раз около 21 миллиона рублей, фактически не работая в институте общественных наук РАНХиГС.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Евгения Быкова снова госпитализировали из омского суда
Бывший полицейский плохо себя чувствует.
Вчера, 16:36
В Омске хотят убрать с дорог 25 маршрутов ради оптимизации сети
Вчера, 11:21
Победивший Тетянникова на праймериз в Омске кандидат не пойдет на выборы
Вчера, 21:28
В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»
Вчера, 11:35
Важно. В Омской области с 1 июля выросла плата за вывоз мусора
РЭК Омской области утвердила новые тарифы.
Вчера, 12:51
Омичи не смогли купить товары на распродаже в IKEA
Вчера, 10:09