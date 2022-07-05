Адвокат Дудник: Ректору РАНХиГС Владимиру Мау новых обвинений не предъявляли

По словам Алексея Дудника, обвинение, которое было оглашено в суде, все еще актуально. Об этом пишет newizv.ru.
Силовики задержали ректора Российской академии государственной службы и народного хозяйства Владимира Мау 30 июня.
Как отмечается, в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения Мау своей вины не признал и заявил об абсурдности обвинений в свой адрес. Постановлением Тверского суда Москвы Владимир Мау был отправлен под домашний арест сроком до 7 августа, который он отбывает в своей московской квартире. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть опротестовано в апелляционной инстанции.
Из материалов дела следует, что показания на Мау дала Ракова, содержащаяся под стражей по уголовному делу о хищении. В ходе очной ставки между ними Мау отверг все обвинения.
Согласно тексту обвинения Мау предъявлено обвинение не на сумму в 21 миллион рублей, как ранее сообщали все СМИ, а в “хищении денежных средств в особо крупном размере в сумме свыше 1 миллиона рублей”.
До этого обвинения в оформлении подложных трудовых договоров были предъявлены экс-замминистра просвещения Раковой и ректору Шанинки Зуеву. Следствие инкриминирует им фиктивное трудоустройство 12 человек, которые получили как раз около 21 миллиона рублей, фактически не работая в институте общественных наук РАНХиГС.