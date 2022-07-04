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Жителям РФ посоветовали не экономить на автостраховании

Жителям РФ посоветовали не экономить на автостраховании

Вчера, 18:27
Фото: piqsels.com
Автоэксперт Игорь Моржаретто порекомендовал не экономить на страховании транспортного средства. По его мнению, машины от трех лет обязательно нужно страховать по каско.

Как сообщает NEWS.ru, автоэксперт добавил, что страховые компании идут навстречу клиентам и оформляют полисы в рассрочку. Моржаретто считает, что избежать проблем с автомобильными угонами помогут охраняемые парковки. Он посоветовал владельцам транспорта не оставлять машины там, где их никто не видит.

По словам автоэксперта, владельцы транспорта должны создавать препятствия для автоугонщиков. Если нет возможности оставить транспортное средство на охраняемой парковке, то в вечернее время лучше парковать машину рядом с фонарями. Также помимо штатной сигнализации можно установить дополнительную, но делать это нужно у авторизированных дилеров, чтобы все работало. При этом в последнее время среди автомобилистов пользуются спросом механические противоугонные системы, а те, кто не жалеет денег, устанавливает спутниковую сигнализацию.

Что касается самых угоняемых авто в России, то эксперт сказал, что это линейка производителя «Лада», поскольку его машин больше и владельцы их реже страхуют от угона.

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