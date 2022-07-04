Жителям РФ посоветовали не экономить на автостраховании

По словам автоэксперта, владельцы транспорта должны создавать препятствия для автоугонщиков. Если нет возможности оставить транспортное средство на охраняемой парковке, то в вечернее время лучше парковать машину рядом с фонарями. Также помимо штатной сигнализации можно установить дополнительную, но делать это нужно у авторизированных дилеров, чтобы все работало. При этом в последнее время среди автомобилистов пользуются спросом механические противоугонные системы, а те, кто не жалеет денег, устанавливает спутниковую сигнализацию.